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Белоусов проверил готовность Московского высшего общевойскового командного училища к учебе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов прикрепил георгиевскую знаменную ленту к боевому знамени Московского высшего общевойскового командного училища по случаю присвоения ему почетного наименования "гвардейское", сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Белоусов принял участие в ритуале приведения к военной присяге курсантов, которые зачислены в училище и уже прошли курс общевойсковой подготовки, говорится в сообщении ведомства.

Московское гвардейское высшее общевойсковое командное училище - одно из ведущих военных учебных заведений страны, заявил Белоусов.

За более чем вековую историю здесь подготовлены десятки тысяч высококлассных специалистов для российского офицерского корпуса, сказал министр.

"Присвоение наименования "гвардейское" - это очередная высокая оценка роли вашего учебного заведения в обеспечении Вооружённых сил профессиональными командными кадрами. Звание гвардейца - не только большая честь, но и серьёзная ответственность", - процитировали Белоусова в Минобороны РФ.

"Будьте достойными продолжателями славных достижений своих предшественников, надёжной опорой нашей страны. Гордо несите звание военнослужащего Российской армии", - заявил Белоусов.

Министр проверил готовность фондов и учебно-материальной базы училища к началу нового учебного года. Он осмотрел учебные классы, объекты казарменно-жилищного фонда, спортивной базы и медицинского обеспечения, говорится в сообщении Минобороны.

Белоусову доложили, что в текущем году на первый курс зачислено более 800 курсантов, более ста из них - участники СВО.

Минобороны РФ сообщило, что подготовка в вузе осуществляется по военным специальностям, в числе которых "Применение подразделений Сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами". Учебные занятия с курсантами проводят преподаватели, 90 % из которых имеют опыт участия в специальной военной операции.

По информации Минобороны РФ, Белоусову доложили, что практические занятия с курсантами проводятся в составе разведывательно-ударного расчета БПЛА коптерного типа на тренажере "Хамелеон-БПС". Тренажер позволяет обучать командиров оценке обстановки и анализу разведывательных данных, принимать решения и доводить его до исполнителей на единой виртуальной площадке. Занятия проводятся на 3D-картах местности, с применением различных типов БПЛА, в том числе наземных робототехнических комплексов.

Минобороны РФ проинформировало, что в 2026 году в училище создан пилотный учебный кластер по внедрению в образовательную деятельность системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности должностных лиц в тактическом звене управления "СВОД".

С этой целью проведена переподготовка преподавателей, учебно-материальная база вуза обеспечена программно-техническими средствами и с 1 сентября года началась подготовка курсантов, сообщило министерство.

"В целях повышения практической направленности подготовки курсантов внедрен опыт боевых действий в ходе СВО. Кафедрами училища разработаны видеопособия с рекомендациями по ведению штурмовых и оборонительных действий", - говорится в сообщении министерства.

Министр обороны РФ возложил цветы к памятнику "Выпускникам-кремлевцам" и почтил память военнослужащих, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга, сообщило министерство.

Андрей Белоусов Минобороны РФ
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