Минобороны РФ сообщило о поражении двух украинских сухогрузов с военным грузом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что российские военные во вторник нанесли групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: логистический центр в населенном пункте Усатово Одесской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения; в порту Южный - морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом для ВСУ", - заявили в военном ведомстве.

В акватории Черного моря поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами, добавили в Минобороны РФ.