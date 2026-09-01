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Король Норвегии принес присягу перед парламентом

Король Норвегии принес присягу перед парламентом
Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Король Норвегии Хокон VIII принес во вторник в соответствии с Конституцией присягу перед Стортингом (парламентом).

"Я обещаю и клянусь управлять Королевством Норвегия в соответствии с его Конституцией и законами, так помоги мне Всемогущий и Всеведущий Бог!", - произнес король.

Приведение короля к присяге согласно статье 9 Конституции является одним из важнейших конституционных актов, связанных со сменой трона. Именно здесь король обещает править в соответствии с законами Норвегии.

Присяга, данная в Стортинге, свидетельствует о том, что власть и полномочия монарха ограничены и регулируются положениями Основного закона.

За церемонией приведения короля к присяге наблюдала вдова короля Харальда V Соня.

Супруга Хокона VIII королева Метте-Марит присутствовать не смогла. Как сообщил королевский двор, у ее возникли сложности со здоровьем после перенесенной в июне пересадки легких.

В настоящее время в Норвегии две королевы: супруга Короля Хокона VIII с титулом Ее Королевское Высочество Метте-Марит и вдова короля Харальда V с титулом Её Величество Королева Соня Харальдсен.

Король Норвегии Харальд V, старейший монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет 28 августа.

Он будет похоронен 9 сентября.

Норвегия Харальд V Хокон VIII
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