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Путин заявил, что доказательства причастности РФ к инциденту с БПЛА в Лейпциге подброшены

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейцпиге "подбросили", новые санкции ФРГ вызваны сложным внутриполитическим положением канцлера Фридриха Мерца, заявил президент РФ Владимир Путин.

"А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции в Бишкеке в ночь на среду.

По словам Путина, введение новых санкций ФРГ против России "связано прежде всего с внутриполитической ситуацией (в Германии - ИФ)".

"Положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему - потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним - что нужно противостоять агрессивной России", - сказал президент РФ.

Путин, отметил, что "с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии".

Владимир Путин Лейпциг Бишкек ФРГ
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