МИД РФ считает инцидент в Лейпциге заранее спланированным эскалационным маневром

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Москва рассматривает ситуацию вокруг инцидента с БПЛА в Лейпциге как заранее спланированный эскалационный маневр, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Рассматриваем этот очередной эпизод антироссийской истерии в Европе как заранее спланированный эскалационный маневр, санкционированный повязанным круговой порукой руководством ЕС и НАТО и не имеющий ничего общего с объективным разбирательством", - сказала она на брифинге в среду.

По ее словам, с германской стороны "никакого самостоятельного анализа сделано не было, никаких материалов, фактов предоставлено также не было". "Последовала целая серия публичных заявлений, вызов руководителей российских дипломатических представительств в МИД", - напомнила Захарова.

В августе в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненный взрывчаткой БПЛА. Власти ФРГ позднее заявили, что считают РФ ответственной за этот инцидент. В связи с этим было решено закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине.



