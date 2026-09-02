Путин считает, что Армения не может находиться одновременно в ЕС и в ЕАЭС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Армения не может находиться одновременно в Евросоюзе и в ЕврАзЭС, закон Армении о начале процедуры вступления в ЕС следует рассматривать как объявление о выходе из Евразийского Союза, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Находиться в одной и в другой организации одновременно невозможно. У нас разные фитосанитарные нормы, разные технические стандарты. У нас вообще много очень вещей, которые несовместимы, во всяком случае на сегодняшний день", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Когда премьер-министр (Армении Никол Пашинян) сказал о том, что мы не выходили и не ставили заявку на выход из ЕврАзЭС, я сказал, как же, если вы приняли закон - они приняли закон о начале процедуры вступления в ЕС - значит, вы объявили нам о том, что вы выходите по какой-то причине из ЕврАзЭС", - сказал президент.

Путин вновь отметил, что "в работе в рамках ЕврАзЭС Армения получает достаточно большие преференции, и речь не только о ценах на энергоносители".

"То есть, используя эти преференции в работе с нами, все выгоды от сотрудничества с ЕврАзЭС, с Россией, ваша страна будет стремиться отсюда уйти. Ну, пускай это скажут по-честному, чего они хотят, каковы их цели", - отметил Путин.