Путин объяснил, почему РФ не наносит ударов по военно-политическому руководству Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины, так как Москве нужны люди для ведения переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени, наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Какие-то там нам переговорщики нужны", - сказал Путин во вторник на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

По его словам, руководство Украины сделало "заявку на терроризм" своим заявлением о том, что над Россией станет небезопасно летать.

"Это заявка на терроризм, это ещё не переход к терроризму. А если уж до этого дойдет, то мы посмотрим, как отвечать. Найдем инструменты", - сказал Путин.

Он также заявил, что подразделения Южной группировки российских войск выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки.

"Подразделения Южной группировки войск уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения, рвутся и рвутся, в условиях дроновой опасности двигаются не спеша, и выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки", - сказал Путин.

По его словам, до этих городов "на разных участках фронта осталось от полутора до четырех километров".

"К Дружковке подходят с разных сторон, ее войска начинают как бы обтекать с юга и подходят с востока", - отметил президент.

Он сообщил также, что "войска группировки "Центр" наступают на нескольких направлениях сразу, что очень важно, и ведут уличные бои по овладению городом Доброполье".

"Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там созданы долговременные укрепления инженерные, чтобы не сглазить, не буду говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут", - сказал глава государства.

Он заявил также, что "группировка войск "Запад" заблокировала на восточном берегу Краснооскольского водохранилища в районе населенного пункта Пески Радьковские (Харьковская область) крупную группировку противника и приступила к ее уничтожению".

"В окружении находятся 13 батальонов ВСУ общей численностью около 5 тыс. человек", - отметил Путин, добавив, что это произошло недавно.

"Причем это окружение уже состоялось физически, то есть без каких-то участков, которые находятся под нашим огневым контролем, именно физически окружили окончательно и уплотняют это кольцо окружения", - подчеркнул президент.