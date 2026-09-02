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Новак сообщил о крупных затратах нефтекомпаний на защиту НПЗ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы средств на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов, но их простой обходится бОльшими убытками, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это большие затраты для нефтеперерабатывающих заводов, для объектов энергетики. Но это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки - это бОльшие убытки для предприятий, и компании несут дополнительные сегодня издержки", - сказал Новак.

Он отметил, что компании для защиты своих объектов взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. "Последние несколько месяцев такая работа усилена с учетом усилившихся атак на нефтеперерабатывающие заводы", - подчеркнул вице-премьер.

Новак подтвердил, что сейчас в стадии ремонтов находятся около 10% нефтеперерабатывающих предприятий, однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период.


Александр Новак ВЭФ
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Новак сообщил о крупных затратах нефтекомпаний на защиту НПЗ

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