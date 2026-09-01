Поиск

Ученица напала с ножом на учителей и детей в школе в Красноярском крае

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали после нападения 1 сентября семиклассницы с ножом на педагогов и сверстников в школе №2 города Канска в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах во вторник.

Как уточняет пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, возбуждено уголовное дело.

"По факту происшествия в одной из школ города Канска следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетней.

Канск Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Крыма пообещали ежедневные поставки бензина Аи-95 по сниженной цене

 Власти Крыма пообещали ежедневные поставки бензина Аи-95 по сниженной цене

В Москве заявили об отсутствии у РФ причин и планов нападать на страны НАТО

Ликвидировано горение, возникшее из-за атаки БПЛА в порту Усть-Луги в Ленобласти

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

МИД РФ назвал актуальной рекомендацию дипкорпусу и иностранцам в Киеве эвакуироваться

Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

 Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Возгорание произошло в портовой зоне Усть-Луги после атаки БПЛА на Ленобласть

Силы ПВО сбили 44 БПЛА над Ленинградской областью

На подлете к Москве сбито еще пять БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11502 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов