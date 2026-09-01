Ученица напала с ножом на учителей и детей в школе в Красноярском крае

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали после нападения 1 сентября семиклассницы с ножом на педагогов и сверстников в школе №2 города Канска в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах во вторник.

Как уточняет пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, возбуждено уголовное дело.

"По факту происшествия в одной из школ города Канска следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетней.