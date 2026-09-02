Поиск

Силуанов прокомментировал итоги встречи с Бессентом на G20 в Эшвилле

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Основа для развития отношений в финансовой сфере между США и Россией есть, хотя сейчас оно затруднено геополитическими факторами, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, комментируя итоги своей встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом на полях G20 в Эшвилле.

В миреБессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских странБессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских странЧитать подробнее

"Мы первый раз встречались с господином Бессентом. Мы познакомились друг с другом, это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это непросто сейчас, все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение", - сказал Силуанов в интервью ИС "Вести".

Он выразил уверенность, что по мере решения геополитических вопросов будут развиваться и финансовые отношения.

"Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что всегда и финансисты могут найти точки сближения, может быть, даже быстрее, чем политики. Поэтому надо всегда разговаривать, надо продолжать диалог, если мы найдем общие точки соприкосновения - а они есть - надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться", - заключил глава Минфина РФ.

Антон Силуанов Минфин G20 Скотт Бессент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ассоциации рыбопромышленников исключил дефицит красной икры в РФ в 2026 г.

 Глава ассоциации рыбопромышленников исключил дефицит красной икры в РФ в 2026 г.

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,3%

Производственный цех горит в Перми на площади 2,1 тыс. кв. м

Ножевые ранения при нападении в красноярской школе получили пять человек

РФ ежегодно поставляет в ЕС рыбы на сумму более $200 млн

 РФ ежегодно поставляет в ЕС рыбы на сумму более $200 млн

Замглавы МИД РФ заявил, что Запад стремится добиться в Арктике военного превосходства

Московская международная книжная ярмарка открывается в столичном Гостином дворе

 Московская международная книжная ярмарка открывается в столичном Гостином дворе

Путин заявил, что РФ хочет не заморозить, а прекратить конфликт с Украиной

США продолжают наносить начатые накануне удары по Ирану

Путин назвал информационной атакой сообщения о скорой новой волне мобилизации в РФ

 Путин назвал информационной атакой сообщения о скорой новой волне мобилизации в РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11510 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3634 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов