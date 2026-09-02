Силуанов прокомментировал итоги встречи с Бессентом на G20 в Эшвилле

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Основа для развития отношений в финансовой сфере между США и Россией есть, хотя сейчас оно затруднено геополитическими факторами, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, комментируя итоги своей встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом на полях G20 в Эшвилле.

"Мы первый раз встречались с господином Бессентом. Мы познакомились друг с другом, это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это непросто сейчас, все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение", - сказал Силуанов в интервью ИС "Вести".

Он выразил уверенность, что по мере решения геополитических вопросов будут развиваться и финансовые отношения.

"Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что всегда и финансисты могут найти точки сближения, может быть, даже быстрее, чем политики. Поэтому надо всегда разговаривать, надо продолжать диалог, если мы найдем общие точки соприкосновения - а они есть - надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться", - заключил глава Минфина РФ.