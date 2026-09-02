В МИД РФ высказались за создание суверенных цифровых систем

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила важность выстраивания странами суверенных цифровых систем во избежание тотальной зависимости от более развитых государств.

"Нужно выстраивать свои суверенные цифровые системы, коммуникационные системы, информационные системы. (...) Нужны ресурсы, колоссальные ресурсы, и не только финансовые, энергетические ресурсы для того, чтобы создать и иметь возможность создания своих информационных систем, платформ, мессенджеров, социальных сетей и т.д., нужные хранилища данных", - сказала она, выступая на сессии "Цифровой суверенитет глобального Юга: новые возможности партнерства" "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

При этом Захарова отметила, что не каждая страна на это способна и в таком случае возникают какие-то коллаборации.

"Но здесь самый главный вопрос, на каких основаниях. Если основания неоколониальные, тогда нужно понимать, что эти государства идут в зависимость тотальную. Эта зависимость не будет локальной, она не будет ограничиваться только информационно-коммуникационной сферой, она не будет ограничиваться только условно сферой экономики или образовательной сферой", - сказала официальный представитель МИД РФ.

"Это будет полное подчинение, если основы взаимодействия со странами, имеющими такие возможности технологические, будут выстраиваться по принципу колониальной зависимости", - отметила Захарова.

Она пояснила, что, например "какая-нибудь одна западная страна или даже сообщество западных стран предлагают странам мирового большинства, так называемым развивающимся странам, странам третьего мира свои системы цифровые, иногда даже бесплатно, а иногда даже с еще и технологическим оборудованием". "Например, компьютером, установкой компьютерных сетей в государственные учреждения, в образовательные структуры той или иной страны. Вроде бы прекрасно, бери и пользуйся. Но это же просто бесплатный сыр в мышеловке. Как только эти системы будут установлены, во-первых, соответствующая страна, общество или сегмент общества попадают под зависимость и контроль. Контроль, сбор данных, помимо всего прочего, сбор чувствительных, персональных данных, обработка этих данных. Во-вторых, следующий шаг, и мы это все прекрасно знаем на предыдущих исторических примерах, вам будет предложено обновление как программного обеспечения, так и технологической базы, и это будет уже за деньги. И никого не будет волновать, что у стран развивающихся этих денег нет", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в качестве решения этого вопроса будет предоставлен кредит: "Это и есть тот самый колониальный, неоколониальный тип взаимодействия на этом направлении. Если другой вариант у стран: развивать не свои собственные, а заимствованные цифровые системы у себя. Для этого нужно выстраивать соответствующие отношения равноправного типа, а не колониального".