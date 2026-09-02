ВСУ 140 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погибли два человека

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 140 атаках ВСУ по территории региона за минувшие сутки, погибли два мирных жителя.

"За минувшие сутки ВСУ 140 раз атаковали территорию Белгородской области. (...) Противник совершил девять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, девять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах в среду.

По его сведениям, 143 беспилотника были сбиты и подавлены расчетами ПВО и спецподразделениями.

Ударам подверглись 14 муниципалитетов, в том числе Белгород. "При целенаправленных ударах (...) в Белгородском и Грайворонском округах погибли два мирных жителя", - проинформировал глава региона.

Помимо этого, в Белгороде, Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 16 человек. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, у остальных состояние средней тяжести, добавил он.