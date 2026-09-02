Здание коммунального предприятия повреждено обломками БПЛА в Воронежской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 24 беспилотников над регионом, есть повреждения.

"Минувшей ночью и утром дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и шестью районами области были обнаружены и уничтожены уже 24 беспилотных летательных аппарата", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах в среду.

По предварительным данным, пострадавших нет, отметил Гусев.

В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из городских округов повреждено остекление здания коммунального предприятия.