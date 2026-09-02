Все 10 партий опубликовали свои предвыборные программы в установленный срок

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Все 10 политических партий, которые участвуют в выборах в Госдуму, опубликовали свои предвыборные программы в установленный срок, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, политические партии должны были опубликовать свои предвыборные программы до 30 августа.

В соответствии с законодательством партии обязаны опубликовать предвыборную программу не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и разметить ее в сети "Интернет" не позднее чем за 20 дней до дня голосования, добавили в ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.