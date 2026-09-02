Минобороны РФ заявило о контроле над Святогорском в ДНР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над городом Святогорск в ДНР, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что в настоящее время ведется зачистка города от прячущихся в подвалах зданий украинских военнослужащих.

По информации Минобороны РФ, в течение суток группировкой также нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок в Харьковской области, Райгородок, Маяки, Сидорово, Крымки и Пришиб в ДНР.

"Потери противника составили свыше 205 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 20 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - сообщили в министерстве обороны.