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Путин приехал на Морвокзал во Владивостоке, чтобы осмотреть рыболовный траулер

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приехал на Морской вокзал во Владивостоке, чтобы осмотреть один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак".

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 " Капитан Юнак" по своим техническим и технико-эксплуатационным характеристикам превосходит все ранее построенные российские рыбопромысловые суда своего класса.

Каждое судно этого проекта рассчитано на ежегодный вылов и переработку на борту 60 тыс. тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность траулеров, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота, работающего на Дальнем Востоке.

Судно названо в честь выдающегося капитана, талантливого руководителя - Владимира Михайловича Юнака, уроженца Владивостока.

Особенность нового судна - значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, улучшенные условия труда и отдыха экипажа, а также высокая экологичность.

Супертраулер оборудован современной фабрикой, способной осуществлять глубокую переработку до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью - прежде всего, филе минтая и сурими. Безотходный цикл производства исключает сброс отходов в океан. Также при производстве не расходуется пресная вода - потребности в ней обеспечиваются за счет опреснения и обеззараживания забортной воды.

В оборудовании судна применены энергосберегающие инновации. В состав тралового комплекса входят электрические ваерные лебедки, позволяющие осуществлять рекуперацию энергии и перенаправлять ее на нужды основного производства и для общесудового потребления, что позволит снизить расход топлива.

Супертраулеры проекта СТ-192 могут работать в сложных погодных условиях, что продлит эффективное время ведения промысла. Оснащение современным технологическим оборудованием позволяет производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт - сурими. Это новое поколение судов, отличающихся повышенным ледовым классом и большей производительностью.

Владимир Путин Владивосток
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