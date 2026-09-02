В РФ сообщили об ударах по украинскому военному аэродрому, распределительным и логистическим центрам

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поражены объекты инфраструктуры Украины, используемые ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение распределительным и логистическим центрам, военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - заявили в Минобороны РФ в среду.

Там сообщили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах.