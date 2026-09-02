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Четверть россиян признались, что недовольны качеством школьного образования

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Каждый четвертый россиянин (25%) оценивает качество образования в российских школах как ниже среднего, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Хорошим его считает почти каждый пятый (19%). Относительное большинство россиян (42%) считают качество российского школьного образования средним.

14% респондентов или каждый седьмой затруднились ответить, сообщают в ФОМ.

Ниже среднего оценивают школьное образование 31% сограждан в возрасте 46-60 лет. 32% респондентов 18-30 лет придерживаются мнения о хорошем качестве образования. А наибольшая доля тех, кто считает его качество средним, оказалась среди респондентов в возрасте от 31 года до 45 лет (47%).

Опрос был проведен 21-23 августа 2026 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.

ФОМ
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