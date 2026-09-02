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Политолог-иноагент Мария Снеговая осуждена заочно за фейки о ВС РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Савеловский районный суд Москвы приговорил признанную в РФ иноагентом политолога Марию Снеговую к 7 годам лишения свободы заочно за распространение фейков о ВС РФ, сообщили в прокуратуре Москвы в среду.

Также суд лишил ее права заниматься с администрированием сайтов на 4 года.

Снеговая признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти и вражды).

По данным прокуратуры, в мае 2025 года Снеговая разместила в соцсетях "заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения в ходе СВО".

"В отношении Снеговой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в надзорном ведомстве.

Мария Снеговая
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