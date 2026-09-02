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Путин призвал сохранить подход, нацеленный на развитие дальневосточных регионов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Государство создает фактически новую модель развития Дальнего Востока и Арктики с максимально комфортными условиями для предприятий, а также правовые инновации для инвестиционного климата в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ по традиции на "полях" Восточного экономического форума во Владивостоке провел совещание по развитию Дальневосточного региона. Он напомнил, что на днях правительство РФ завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года, а на недавнем совещании с членами Совбеза РФ обсуждалась и стратегия развития Арктической зоны и механизмы ее реализации.

"Подчеркну, фактически речь идет о новой модели развития Дальнего Востока и Арктики, когда особые и максимально комфортные условия для предприятий, организаций, а также смелые правовые инновации становятся привычной нормой, характерной чертой делового и инвестиционного климата региона", - отметил Путин.

"Такой подход, нацеленный на динамичное развитие дальневосточных и арктических регионов, обязательно нужно сохранить. И всё то, о чём мы договаривались ранее, также необходимо строго выполнять", - сказал президент РФ.

На совещании, отметил он, будут рассмотрены не только новые идеи, но и будет произведен разбор ранее данных поручений, степень их исполнения или неисполнения.

В случае их невыполнения, добавил Путин, нужно выяснить причины. " Поговорим о том, что удалось сделать в полном объёме, и где нужно приложить дополнительные усилия", - сказал глава государства.

Владимир Путин
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