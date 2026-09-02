Поиск

Минобороны РФ сообщило о поражении 238 беспилотников над регионами страны и Черным морем

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня в период с 8:00 до 20:00 по Москве дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 2 сентября

ФАС проверит обоснованность цен на сахар в рознице в РФ

Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

 Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки наводнения в Непале

ВСУ нанесли массированный удар по образовательным учреждениям Энергодара

МИД РФ отвергает обвинения Берлина в причастности России к инциденту в Лейпциге

Глава фонда "Дом с маяком" задержана по подозрению в распространении фейков о ВС РФ

 Глава фонда "Дом с маяком" задержана по подозрению в распространении фейков о ВС РФ

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах ФРГ в Москве

 МИД РФ вызвал временного поверенного в делах ФРГ в Москве

Новак сообщил о крупных затратах нефтекомпаний на защиту НПЗ

Новак сказал, что пока ни одно из предприятий ТЭК не подпадает под указ о внешнем управлении

 Новак сказал, что пока ни одно из предприятий ТЭК не подпадает под указ о внешнем управлении
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3637 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11521 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов