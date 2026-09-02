Минобороны РФ сообщило о поражении 238 беспилотников над регионами страны и Черным морем

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня в период с 8:00 до 20:00 по Москве дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.