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В Ингушетии усилят контроль за свадебными кортежами после гибели трех человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Старейшины и власти Ингушетии по итогам встречи в Магасе приняли решение совместно выработать новые меры по предотвращению ДТП со свадебными кортежами, сообщили в среду "Интерфаксу " в пресс-службе главы и правительства республики.

Там уточнили, что старейшины говорили о случаях, когда участники свадебных кортежей не подчиняются требованиям сотрудников Госавтоинспекции, используют автомобили с затемненными стеклами, превышают скорость и создают угрозу другим участникам движения.

По итогам обсуждения принято решение подготовить конкретные предложения по регулированию вопроса передвижения свадебных кортежей, в том числе по ограничению количества автомобилей и обеспечению контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В августе этого года в республиканском МЧС сообщали "Интерфаксу", что в районе Кантышевского перекрёстка водитель "Мерседес" не справился с управлением и врезался в дерево. Два человека погибли на месте, еще двое пострадали. От полученных травм в медучреждении скончалась еще одна девушка. По предварительным данным, погибшие - участники свадебного кортежа.

Несколько лет назад после гибели трех человек ингушское духовенство приняло решение штрафовать родителей жениха за нарушения правил дорожного движения в составе свадебных кортежей и стрельбу из боевого или охолощенного оружия. Также несоблюдение мер влечёт отречение организатора мероприятия от общины села.

Ингушетия
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