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Росавиация выпустила NOTAM о недействительности опубликованных Украиной документов о воздушном пространстве РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация выпустила NOTAM, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы, нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации, говорится в сообщении Росавиации в мессенджере Мах.

"Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний", - подчеркивается в сообщении.

Как пояснили в Росавиации, ее извещение связано с тем, что ранее авиавласти Украины "выпустили нелигитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ".

В ведомстве отметили, что Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти "реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле".

Ранее в среду глава Минтранса РФ Андрей Никитин, комментируя угрозу президента Украины Владимира Зеленского закрыть с помощью беспилотников небо над Россией для гражданской авиации, заявил, что авиационные службы учитывают такие угрозы и своевременно к ним готовятся, значимых перерывов в работе гражданской авиации не допустят.

"Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем (...), мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на всё это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть", - сказал Никитин журналистам во Владивостоке.

Глава Минтранса подчеркнул: "Мы работаем в тесном контакте с министерством обороны, с Росгвардией, и я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации".

"Ковры", конечно, будут безусловно, потому что безопасность пассажиров - это главное. Но мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы", - сказал глава Минтранса.

Никитин подчеркнул, что Минтранс со всеми соответствующими службами работает в теснейшей координации. "Росавиация находится, по сути, в режиме постоянного оперативного диалога со всеми специальными службами, и с министерством обороны тоже. На все угрозы мы реагируем своевременно", - сказал он.

Глава Минтранса подчеркнул, что контакт с военными - ежеминутный, поэтому, "если потребуются какие-то совещания у руководителя, мы, конечно, попросим об этом, но на сегодняшний день это не требуется, требуется слаженная работа и максимально быстрое информирование по всей линии специальной о том, что происходит, и мы справимся с этим".

Росавиация Украина
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