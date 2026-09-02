Путин обсудил с Кожемяко социально-экономическое развитие Приморского края

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Социально-экономическое развитие региона обсудил президент РФ Владимир Путин с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Путин "на полях" Восточного экономического форума провел встречу с губернатором Приморского края, который сообщил президенту, что в регионе "сохраняется положительная динамика в экономике".

По его словам, прирост инвестиций за прошлый год составил порядка 150 млрд рублей, в агропромышленном секторе показатель вырос на 35%, в промышленности - на 9%, в регионе сдано 1,4 млн кв. метров жилья. Положительный эффект, по его словам, дает и преференциальный режим и ипотека.

"Несмотря ни на какие определенные трудности, мы сохраняем динамику 4,4%", - сказал Кожемяко, пояснив, что речь идет о валовом региональном продукте.

Кроме того, он обратил внимание президента на вопрос, связанный с трассой Владивосток-Хабаровск. "Мы вместе с губернатором Хабаровского края об этом думаем, в принципе, во Владивостоке и Хабаровске у нас почти половина населения проживает, у нас только пять погранпереходов автомобильных и, конечно, у нее такая большая нагрузка идет. И плюс еще летом туристы, доходит до 74 тысяч машин в сутки", - отметил Кожемяко.

Росавтодор ведет работу, рассказал губернатор, из 530 километров порядка 87 уже сделано. "Хотелось бы, может быть, какую-то программу", - предложил он, заметив, что в ней можно установить динамику строительства, например, до 2036 года по 50 км.

"Вот такой у нас есть совместный вопрос с губернатором Хабаровского края, потому что дорога связывает наши два региона", - сказал Кожемяко.

Путин предложил обсудить все вопросы.