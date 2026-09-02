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В Белгородской области в результате атак ВСУ ранены три человека

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали при атаках с украинской стороны в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в среду.

"В селе Тимоново Валуйского округа в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. С акубаротравмами они обратились в Валуйскую ЦРБ. Врачи оказали им медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациенты продолжат амбулаторно", - говорится в сообщении.

В этом же округе в селе Тулянка из-за детонации дрона повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электропередачи.

Также в городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями предплечья, лица и таза он обратился в местную больницу. Врачи оказали ему помощь, дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно.

В селе Санково Грайворонского округа в результате пяти ударов БПЛА по коммерческому объекту повреждены кровля и окна, а также обрушился потолок.

В Шебекино дрон ударил по территории предприятия - повреждены грузовой автомобиль, а также фасад и остекление здания. Вследствие ещё одного удара по этому же предприятию поврежден грузовой автомобиль. В результате очередных ударов БПЛА повреждены пассажирский автобус и два прицепа с последующим возгоранием.

В селе Бобрава Ракитянского округа FPV-дрон нанес повреждения объекту инфраструктуры, проинформировал оперштаб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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