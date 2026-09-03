ССК "Звезда" сменил гендиректора, возглавлявшего верфь 10 лет

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (г. Большой Камень, Приморский край) сменило генерального директора, который руководил компанией с ноября 2016 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 29 августа 2026 года новым главой компании является Александр Сорокин, он занял этот пост вместо Сергея Целуйко.

Сорокин с 2016 года является гендиректором ООО "Завод по производству винто-рулевых колонок "Сапфир" и ООО "Завод по производству судового электрооборудования "Сапфир" (оба - Большой Камень).

Судостроительный комплекс "Звезда" создан по поручению президента РФ. Проект реализует "Роснефть". ССК "Звезда" ведет строительство всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в том числе буровых платформ для круглогодичной работы в условиях Арктики. Специалисты верфи используют технологию крупноблочной сборки.

Портфель заказов ССК "Звезда" составляет 50 судов, якорный заказ обеспечивает "Роснефть". До этого момента было передано 9 судов, 24 находились в стадии активного строительства.