МИД РФ заявил, что на задержание российского судна в Норвегии последует соответствующая реакция

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На решение властей Норвегии об аресте российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" по требованию украинской компании "Нафтогаз" последует соответствующая реакция, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Соответствующая реакция последует", - сказала Захарова "Известиям".

Как сообщалось, губернатор Шпицбергена в среду по распоряжению окружного суда Норд-Тромса арестовал российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге.

Окружной суд 31 августа постановил арестовать судно по иску "Нафтогаза", поданного в рамках "борьбы компании за возвращение средств" после потери крымских активов в 2014 году. Судну предписано находиться в Баренцбурге до иного решения губернатора или окружного суда Норд-Тромса.

Порт приписки "Профессора Молчанова" - Архангельск. С июня 2025 года судно осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы из Мурманска в Баренцбург.