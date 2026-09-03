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Тела двух грибников обнаружили в Красноярском крае с признаками нападения медведя

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту гибели двух женщин-грибников от нападения медведя в Енисейском округе Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"2 сентября 2026 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в окрестностях поселка Подтесово Енисейского муниципального округа тел двух женщин без признаков жизни с телесными повреждениями, свидетельствующими о нападении медведя", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 31 августа 2026 года две жительницы поселка Подтесово ушли в лес за грибами и обратно не вернулись. С заявлением о пропаже женщин в правоохранительные органы обратились их родственники.

Сообщается, что 2 сентября тела женщин обнаружены волонтерами в лесном массиве на расстоянии 3-4 км от поселка Подтесово.

Назначены судебно-медицинские исследования для установления причин смерти женщин.

Красноярский край Республика Хакасия
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