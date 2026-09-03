Греф заявил, что экономика РФ переохлаждена, а бизнесу требуется помощь

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Экономика РФ находится в стадии переохлаждения, об этом говорит ряд макроэкономических индикаторов, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"На сегодняшний день, по-моему, это уже очевидно. Есть всегда игра слов: какие смыслы мы вкладываем в те или иные определения. Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, уже переохлаждением. На сегодняшний день цифры говорят сами за себя", - сообщил Греф журналистам в кулуарах ВЭФ.

Он обратил внимание на существенное снижение индикатора бизнес-климата летом 2026 года, уровень безработицы и потребления, а также валовое накопление основного капитала.

Рост ВВП РФ в I полугодии 2026 года на 0,6% находится значительно ниже потенциального роста экономики (ЦБ РФ его оценивает в 1,5-2,5%), подчеркнул глава Сбербанка.

"Все эти факторы говорят о том, что, конечно же, нужно переходить к политике поддержки и стимулирования роста, роста инвестиций. Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находятся в диапазоне 10-12%. Задача возврата к таким нормализованным показателям - это, на мой взгляд, сегодня ключевая задача для возобновления и стабилизации экономического роста. Сегодня, мне кажется, всем надо обратить внимание на макроусловия, бизнесу нужна помощь", - отметил Греф.