Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренный рост после небольшого снижения накануне, отыгрывая опубликованные Росстатом в среду вечером новые инфляционные данные, а также высокие мировые цены на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2189,23 пункта (+0,19%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,9%.

Подорожали акции "ММК" (+0,9%), "Полюса" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), МКПАО "ВК" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 25 по 31 августа составило 0,01% после роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа - на 0,02%, с 4 по 10 августа - на 0,06%, с 28 июля по 3 августа - на 0,02%, сообщил Росстат. За период с 1 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,08%, следует из недельных данных Росстата (точные данные по месячной инфляции в августе Росстат опубликует 11 сентября). В августе 2025 года дефляция в РФ была более значительной - 0,40%. Поэтому, из данных за 31 день августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 августа ускорилась до 6,32% с 5,98% на конец июля.

Цены на бензин с 25 по 31 августа поднялись на 0,91% после роста на 0,89% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 20,46%), на дизельное топливо снизились на 0,02% после сокращения на 0,03% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 18,35% больше).

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября может как продолжить смягчение денежно-кредитной политики осторожным шагом, так и взять паузу, вероятность двух сценариев примерно одинаковая, считает зампред правления, финдиректор Сбербанка Тарас Скворцов. "На этом заседании, я думаю, наши ожидания где-то 50 на 50 - либо будет снижение на 25 базисных пунктов, как и на предыдущих двух заседаниях, либо будет сохранение ставки", - сказал Скворцов в интервью ИС "Вести" на полях ВЭФ-2026.

По мнению Скворцова, колебания ставки в промежутке между 14% и 12% не приведут к серьезному увеличению инвестиций. "С точки зрения инвестиционной активности, наверное, небольшого улучшения можно ожидать при уровне ставки 12%. Все, что между 14% и 12%, на самом деле, не имеет большого значения. А вот возникновение более или менее серьезной волны инвестиций мы предполагаем, когда ставка опустится до 10%. То есть этот уровень между 14%, 12% и 10% - он скорее такой проходной, надо его пережить", - сказал финдиректор Сбера.

Подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро, предположил в среду президент США Дональд Трамп. "Думаю, это может быть довольно скоро", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. При этом он отметил, что в последнее время стороны конфликта "действуют, испытывая новый прилив энергии". "Я контактирую с обеими сторонами, думаю, в итоге они прекратят это", - добавил Трамп.

Запад стремится не урегулировать украинский конфликт, а заморозить его, сохранив угрозу на российских границах, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Они хотят этот раздражитель сохранить на веки вечные. Но помимо того, что это неприемлемо в практическом плане, как прямая материальная угроза на наших границах со стороны НАТО, но говорят уже, мы принимать (Украину - ИФ) не будем, пока, пока, но дадим те же самые гарантии, которые имеют члены НАТО. Так вот помимо того, что они хотят создать по итогам этого конфликта, они его не урегулировать хотят, а заморозить, сохраняя вот угрозу на наших границах", - сказал он, выступая в рамках лектория Российского общества "Знание" "на полях" XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, Лавров отметил, что западные страны в настоящее время "не говорят про стратегическое поражение так часто, как раньше". "Они говорят, надо немедленно ради спасения жизни остановить боевые действия по линии фронта, по линии соприкосновения. И тогда, это тоже открыто декларируется, мы, Запад, НАТО, Евросоюз, введем на оставшуюся украинскую территорию стабилизационные силы. И вот будем гарантировать безопасность Украины, уже в ее новых очертаниях, не признавая то, что русские забрали Донбасс, Новороссию и Крым", - отметил глава МИД РФ.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Участники рынка следили за событиями на Ближнем Востоке и оценивали их потенциальное влияние на инфляцию и будущую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), а также ждали ключевых статданных по американскому рынку труда.

Американские военные во вторник атаковали два иранских танкера, сообщило Axios со ссылкой на осведомленный источник. Кроме того, военными США были нанесены удары по примерно 100 целям в Иране. Среди них - объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, морские сооружения и объекты связи. В свою очередь КСИР нанес массированный ракетный удар по авиабазе Принц Хасан в Иордании, где размещены американские беспилотники дальнего действия. Позднее СМИ сообщили со ссылкой на КСИР, что два танкера, проходившие через Ормузский пролив в среду, наткнулись на установленные в акватории мины.

Эскалация американо-иранского конфликта привела к росту цен на нефть до максимумов более чем за месяц, усилив опасения ускорения инфляции в Соединенных Штатах. Для сдерживания роста потребительских цен Федрезерву может понадобиться повысить ключевую процентную ставку - вероятность увеличения стоимости заимствований уже на сентябрьском заседании в настоящее время оценивается рынком в 66% против 36,6% неделю назад, по данным CME FedWatch.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует небольшой рост (+0,09%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 3 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Японии, Австралии, материкового Китая и Южной Кореи подрастают на 0,1-1,6%.

Вместе с тем мировые цены на нефть 3 сентября утром слегка снижаются после умеренного (на 0,9-1%) повышения накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,18%, до $95,46 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени всего на 0,04%, до $90,97 за баррель.