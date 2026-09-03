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Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Индонезии Прабово Субианто за приезд во Владивосток на Восточный экономический форум в качестве главного гостя, отметил, что Джакарта - надежный партнер России.

"Наши личные отношения отражают и подлинно стратегический характер межгосударственных связей. Хочу вас поблагодарить за то, что сочли возможным приехать во Владивосток и принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме", - сказал Путин на встрече с Субианто перед пленарным заседанием форума.

Он отметил, что Индонезия - один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. "Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет", - сказал президент РФ.

По его словам, между странами развивается торговля, в поле внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.

"Джакарта наш надежный и давний друг и в рамках АСЕАН. Мы сотрудничаем на международных площадках везде, включая ООН. Убежден, что и сегодняшние встречи будут полезными и придадут новый импульс нашему сотрудничеству, развитию наших отношений", - сказал Путин.

В свою очередь президент Индонезии поблагодарил Путина за возможность снова встретиться и за тёплый прием, поздравил с успешным проведением саммита "Россия-Асеан".

Субианто с сожалением отметил, что лично не смог присутствовать на том саммите, но сегодня, "оплачивая долг", присутствует во Владивостоке.

"Для Индонезии Россия является важным партнёром, мы гордимся и рады, что наши отношения достигли уровня стратегического партнёрства в прошлом году. Рады, что можем принять участие в Восточном экономическом форуме", - сказал президент Индонезии.

По его мнению, форум даст большие возможности для укрепления сотрудничества в регионе. "Готовы усиливать наши отношения", - сказал Субианто.

Владимир Путин Индонезия АСЕАН ВЭФ
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