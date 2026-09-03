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Россельхозбанк за 7 месяцев увеличил кредитование агроэкспорта до 541 млрд руб

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в январе-июле этого года направил на финансирование экспорта продукции АПК 541 млрд рублей, что на 14,2% больше, чем годом ранее, сообщил председатель правления банка Борис Листов журналистам на Восточном экономическом форуме.

"Мы наращиваем поддержку даже в тех регионах, где логистика наиболее сложна. Например, на Дальнем Востоке, где близость к рынкам АТР открывает серьезные перспективы, объем выдач вырос на 26%, до 13,2 млрд рублей", - сказал он.

Глава банка подчеркнул, что Россия была и остается одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире.

Касаясь возникших в последнее время идей о возобновлении так называемой зерновой сделки, Листов заявил: "Президент РФ отметил, что условия зерновой сделки, которые обсуждались с западными партнерами, реализованы не были. В том числе это касается и вопросов, связанных с подключением Россельхозбанка к SWIFT".

"Невыполнение условий зерновой сделки, как и ситуация вокруг Ормузского пролива, влияющая на поставки минеральных удобрений, сказывается на глобальных продовольственных рынках. Растущие издержки, в том числе на логистику и проведение платежей, неизбежно увеличивают стоимость продовольствия для жителей тех 160 стран, в которые Россия экспортирует свою продукцию", - уверен он.

Как считает глава банка, эти факторы, включая ограничения при прохождении платежей за продовольствие, будут иметь долгосрочные последствия для глобальной продовольственной системы. "Напомню, что по итогам прошлого года Россия поставила на внешние рынки 83,3 млн тонн продукции агропромышленного комплекса. Для многих стран наши поставки являются критически важными. Речь идет о ключевых позициях, таких как зерно, масла и другие продукты питания, которые в значительной степени обеспечиваются именно российским экспортом. Очевидно, что если бы не санкционные ограничения и нерешенные вопросы в рамках зерновой сделки, эти показатели могли бы быть значительно выше", - заявил он.

Как сообщалось, зерновая сделка - это соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на экспорт из России продовольствия и минудобрений. Однако договоренности в отношении России не были выполнены, и сделка прекратила свое действие в июле 2023 года.

Россельхозбанк SWIFT ВЭФ
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