РФ продолжит стабильные поставки топлива в Монголию

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжит стабильные поставки нефтепродуктов в Монголию, важные для обеспечения экономической и энергетической безопасности страны, несмотря на сложности на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба монгольского правительства.

Уточняется, что пути обеспечения стабильных поставок топлива премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал обсудил с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым на "полях" Восточного экономического форума.

"Министр энергетики России отметил, что, несмотря на введенный российским правительством в апреле этого года запрет на экспорт нефтепродуктов за рубеж (...), особое внимание уделяется поддержанию стабильных поставок нефтепродуктов в Монголию и предотвращению перебоев в поставках в рамках дружественных отношений и правовых соглашений между двумя странами. Он выразил уверенность, что в будущем сотрудничество для обеспечения надежных и бесперебойных поставок нефтепродуктов в Монголию будет продолжено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили расширение сотрудничества в топливно-энергетическом секторе и реализацию проекта строительства магистрального газопровода "Сила Сибири-2" ("Сила Байкала") и его транзитного участка в Монголии. Министр Цивилев также предложил создать совместную рабочую группу для изучения вопроса снижения загрязнения воздуха в Улан-Баторе и внедрения "зеленых" источников энергии.

Как сообщалось, спрос на топливо в Монголии вырос в 2-3 раза на фоне пика туристической активности, сельскохозяйственных работ, а также из-за ситуации на топливном рынке РФ (в настоящее время Россия поставляет 95% нефтепродуктов в Монголию). При этом власти Монголии сообщали, что соглашение о торговле нефтепродуктами с Россией продолжает действовать неизменно.

Во избежание дефицита Монголия диверсифицирует источники импорта. Так, было заключено соглашение с Южной Кореей о поставках не менее 50 тыс. тонн топлива в месяц, а также произведена первая в истории закупка авиатоплива у Китая в объеме 1 тыс. тонн. Кроме того, власти рассматривают возможность увеличения доли импорта нефтепродуктов из Китая с 5% до 30%, а также дополнительных поставок из Казахстана и Белоруссии.