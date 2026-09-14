Поиск

В Монголии отметили стабильность поставок российского топлива

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Поставки топлива из России на монгольский рынок остаются стабильными и бесперебойными, заявил первый вице-премьер монгольского правительства, министр экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяр на встрече с вице-премьером Алексеем Оверчуком на Форуме регионов России и Монголии.

"Монгольский народ искренне благодарен Российской Федерации за продолжение стабильных, бесперебойных поставок топлива и горюче-смазочных материалов в Монголию, несмотря на, конечно же, сложную ситуацию с внутренним обеспечением топливом и горюче-смазочными материалами в самой стране", - сказал Энхбаяр.

Он отметил, что "международная обстановка остается нестабильной и характеризуется высоким уровнем рисков, при этом складываются предпосылки для сохранения такой же ситуации в течение продолжительного периода времени", при этом на территории центральной части евразийского континента, по его словам, ситуация остается более стабильной.

Оверчук отметил, что Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров, и напомнил, что с 22 июля 2026 года вступило в силу временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией, предполагающее обнуление пошлин в отношении порядка 90% объема взаимных поставок.

"Импульс нашим отношениям, как мы ожидаем, должна придать реализация временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и вашей страной. Монголия - это важный торговый партнер Российской Федерации. Наша страна является одним из крупнейших поставщиков товаров на монгольский рынок: мы занимаем второе место после Китая в вашем импорте товаров", - сказал вице-премьер.

"Здесь мы представляем широкий набор продукции, включая нефтепродукты, продовольствие, удобрение, промышленное сырье, товары химической промышленности. За последние пять лет объемы взаимной торговли России и Монголии увеличились с $1,9 млрд до $2,7 млрд, в 1,4 раза. В том числе, в 2025 году он прибавил 4%, $2,7 млрд достиг, и в 2026 году наш товарооборот продолжает увеличиваться: по данным Федеральной таможенной службы, за январь-май наша взаимная торговля выросла почти на 18%, составила $1,3 млрд", - добавил он.

ЕАЭС Монголия Алексей Оверчук Жадамбын Энхбаяр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

 Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

СПБ биржа 18 сентября запустит еще 20 фьючерсов на зарубежные акции

Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1,5 раза

Нефть Brent резко подорожала до $107,17 за баррель

 Нефть Brent резко подорожала до $107,17 за баррель

Мосбиржа с 14 сентября переносит начало основной сессии на ключевых рынках на 09:00

 Мосбиржа с 14 сентября переносит начало основной сессии на ключевых рынках на 09:00

"Вымпелком" оценил объем рынка 5G в РФ в 2027 году в 35-45 млрд рублей

 "Вымпелком" оценил объем рынка 5G в РФ в 2027 году в 35-45 млрд рублей

"Ингосстрах "с 15 сентября начнет выплаты селлерам Ozon, чьи товары пострадали от БПЛА

Количество счетов цифрового рубля с начала сентября выросло на 87 тысяч

 Количество счетов цифрового рубля с начала сентября выросло на 87 тысяч

Банк России принял решение о повышении капитала РНПК на 165 млрд рублей

ЦБ РФ на заседании в пятницу предметно обсуждал только паузу в смягчении ДКП

 ЦБ РФ на заседании в пятницу предметно обсуждал только паузу в смягчении ДКП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11738 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3708 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов