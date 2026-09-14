В Монголии отметили стабильность поставок российского топлива

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Поставки топлива из России на монгольский рынок остаются стабильными и бесперебойными, заявил первый вице-премьер монгольского правительства, министр экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяр на встрече с вице-премьером Алексеем Оверчуком на Форуме регионов России и Монголии.

"Монгольский народ искренне благодарен Российской Федерации за продолжение стабильных, бесперебойных поставок топлива и горюче-смазочных материалов в Монголию, несмотря на, конечно же, сложную ситуацию с внутренним обеспечением топливом и горюче-смазочными материалами в самой стране", - сказал Энхбаяр.

Он отметил, что "международная обстановка остается нестабильной и характеризуется высоким уровнем рисков, при этом складываются предпосылки для сохранения такой же ситуации в течение продолжительного периода времени", при этом на территории центральной части евразийского континента, по его словам, ситуация остается более стабильной.

Оверчук отметил, что Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров, и напомнил, что с 22 июля 2026 года вступило в силу временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией, предполагающее обнуление пошлин в отношении порядка 90% объема взаимных поставок.

"Импульс нашим отношениям, как мы ожидаем, должна придать реализация временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и вашей страной. Монголия - это важный торговый партнер Российской Федерации. Наша страна является одним из крупнейших поставщиков товаров на монгольский рынок: мы занимаем второе место после Китая в вашем импорте товаров", - сказал вице-премьер.

"Здесь мы представляем широкий набор продукции, включая нефтепродукты, продовольствие, удобрение, промышленное сырье, товары химической промышленности. За последние пять лет объемы взаимной торговли России и Монголии увеличились с $1,9 млрд до $2,7 млрд, в 1,4 раза. В том числе, в 2025 году он прибавил 4%, $2,7 млрд достиг, и в 2026 году наш товарооборот продолжает увеличиваться: по данным Федеральной таможенной службы, за январь-май наша взаимная торговля выросла почти на 18%, составила $1,3 млрд", - добавил он.