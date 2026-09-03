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В СБ РФ призвали страны ШОС и ЕАЭС развивать быстрые и безопасные перевозки по морю и суше

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Формирование транспортно-логистических коридоров и развитие бесшовных перевозок по направлениям Север - Юг, Восток - Запад является важной составляющей взаимодействия для стран ШОС и ЕАЭС, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Необходимо развивать эффективные, быстрые, безопасные и устойчивые перевозки по морю и суше. Это очень стало очевидно вследствие развития конфликтов и на Ближнем Востоке, и на Украине, которые показали всю хрупкость мировой логистической системы", - сказал Шевцов в ходе сессии "ЕАЭС - ШОС: экономическое сотрудничество в интересах устойчивого развития" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы видим, как военная авантюра США фактически парализовала судоходство в Ормузском проливе, через который проходила четверть мировой торговли нефтью и пятая часть СПГ", - отметил Шевцов.

По его словам, другой пример - действия Украины. "В частности, её удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и по судам, в том числе под турецким флагом, с азербайджанскими экипажами, что привело и к человеческим жертвам, и нанесло значительный экономический ущерб".

"Хотел бы сказать об альтернативе, которой является Северный морской путь, он вдвое сокращает сроки доставки морских грузов. И, кроме того, он не предусматривает, в отличие от, например, Транскаспийского маршрута, дополнительных стыковок и перевалок, и из Китая в Европу можно грузы доставить за 20 дней", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

Шевцов подчеркнул, что здесь у России есть важное преимущество - это собственный ледокольный флот, который может обеспечить бесперебойную круглогодичную проводку судов и танкеров. "И, конечно, немаловажно, что Северный морской путь лежит в территориальных водах Российской Федерации", - отметил он.

ЕАЭС ШОС
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