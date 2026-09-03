Маршрут "Силы Байкала" определят после договоренностей между Газпромом и CNPC

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Трассировка потенциального газопровода из России в Китай "Сила Байкала" (прежнее название - "Сила Сибири 2") будет определена по мере достижения договоренностей между компаниями, планирующих реализацию проекта, - "Газпромом" и CNPC, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Вопрос будет определен по мере того, как будут достигнуты договоренности окончательные по контракту, в том числе и маршрут тоже", - сказал Новак.

Он выразил надежду, что в ближайшее время должны состояться переговоры между компаниями ("Газпромом" и CNPC - ИФ).

"Сейчас весь вопрос - в обсуждении коммерческих условий", - сказал Новак.

"К названиям потом вернемся. Вопрос главный, все-таки, как говорится, в самой сути, в содержании, в договоренности поставок и так далее", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, в 2025 году "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода в Китай - тогда еще "Сила Сибири 2", включая транзитный трубопровод через Монголию "Союз - Восток", мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по действующей магистрали "Сила Сибири" с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год; по строящемуся "дальневосточному маршруту" с 10 млрд до 12 млрд куб. м в год.