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Путин поручил к 2030 году обеспечить города Дальнего Востока квантовой сетью

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году города Дальнего Востока квантовой сетью.

"Ключевой вопрос – это безопасность и высокая скорость передачи информации. Для этого мы развиваем сеть квантовых коммуникаций, где головной компанией выступают "Российские железные дороги". Они давно начали эту работу и ведут ее успешно", - заявил президент в четверг в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2026.

Он отметил, что на сегодня протяженность магистральной квантовой сети в России превышает 7,8 тыс. км и она объединяет 27 субъектов, в том числе 13 городов-миллионников.

"Обращаю внимание правительства и коллег в РЖД – к 2030 году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц и тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными", - сказал Путин.

Дальний Восток Владимир Путин ВЭФ-2026
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