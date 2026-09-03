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Росавиация будет взаимодействовать с ICAO в связи с обращением Украины о закрытии неба РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация планирует взаимодействовать с Международной организацией гражданской авиации (ICAO) в связи с обращением Украины с требованием закрыть воздушное пространство РФ для гражданских рейсов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Если такое обращение действительно было, то оно должно быть рассмотрено Советом ICAO, после чего может быть принято решение об уведомлении государств-членов ICAO об информации, содержащейся в обращении. Конечно, мы будем взаимодействовать с Международной организацией гражданской авиации", - сообщил Ядров журналистам в кулуарах ВЭФ-2026.

Он отметил, что пока Росавиация не получала от ICAO никаких официальных сообщений на эту тему.

"Мы видели сейчас, что был комментарий по поводу данного вопроса со стороны ICAO. Но каких-то официальных контактов еще не было. Безусловно, с МИД РФ тоже этот вопрос проработаем, чтобы их тоже подключить к этой тематике", - добавил Ядров.

Он также напомнил, что у ICAO нет полномочий запретить авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве РФ – организация может лишь дать рекомендации.

На вопрос, уведомляли ли зарубежные авиакомпании авиавласти РФ о планах прекратить полеты в страну в связи с этой ситуацией, он сказал: "Нет, таких официальных запросов в Росавиацию не было. То есть у нас все в порядке, все 37 государств (с которыми у РФ налажено авиасообщение - ИФ) – ни с кем не прекратилось авиасообщение". Турецкая авиакомпания Pegasus, об отмене нескольких рейсов которой из городов РФ сообщалось накануне, дала разъяснения на своем сайте, также напомнил Ядров.

Министр инфраструктуры Украины Николай Калашник призвал генсека ICAO Хуана Карлоса Салазара Гомеса полностью прекратить полеты гражданских самолетов над Россией, сообщили ранее украинские СМИ, ссылаясь на соответствующее письмо.

Росавиация ICAO
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