Минтранс дал разъяснения иностранным авиакомпаниям после угроз Зеленского закрыть небо РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ уже дал необходимые разъяснения иностранным авиакомпаниям после угроз президента Украины Владимира Зеленского закрыть с помощью беспилотников небо над Россией для гражданской авиации, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

"Коллеги обращались за разъяснениями, мы все разъяснения дали. Это абсолютно незаконное требования, и большинство, абсолютное большинство компаний, которые летают в Россию - они работают с нами в очень тесном режиме и понимают все наши правила, стандарты и то, как мы следим за безопасностью полетов", - отметил Никитин в беседе с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума

(ВЭФ-2026).