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Бензин Аи-95 в четверг поступил в продажу на 92 АЗС в Крыму

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бензин марки Аи-95 в четверг продается на 92 АЗС в Крыму, в общей сложности в продажу поступило более 230 тонн топлива, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

"Общий объем топлива, поступившего в реализацию, составляет 234,5 тонны. Из них на 50 АЗС сети "Атан" - 141,5 тонны Аи-95; на 42 АЗС сети "ТЭС" - 93 тонны Аи-95", - написал Гоцанюк в своем канале в Max.

По его словам, для более равномерного распределения спроса решено продавать топливо утром и вечером: с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00.

В среду Гоцанюк сообщил, что в сентябре ожидается поставка в Крым более 60 тыс. тонн топлива, этого объема хватит для насыщения рынка при действующих ограничениях - заправки до 20 литров на одну машину.

Глава Крыма Сергей Аксенов 1 сентября сообщил, что со вторника будет снижена цена на бензин Аи-92 и Аи-95. По словам Аксенова, на бензин Аи-92 и дизельное топливо определенное время может сохраняться дефицит, но все следующие партии будут продавать по цене не выше 100 рублей за литр.

Топливо по льготной цене на этой неделе реализуют в Крыму и Севастополе на АЗС двух сетей, ожидается, что в дальнейшем бензин по сниженной цене появится и у небольших операторов.

Крым бензин
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