Минобороны РФ сообщило о поражении за день 426 беспилотников ВСУ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня в период с 8:00 до 20:00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.