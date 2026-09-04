Досрочное голосование на выборах в Госдуму за рубежом стартует 4 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Начался этап досрочного голосования российских избирателей на выборах депутатов Госдумы девятого созыва на зарубежных участках.

Как сообщил ранее член ЦИК РФ Павел Андреев на заседании комиссии, досрочное голосование на выборах в Госдуму стартует не ранее чем за 15 дней до дня голосования, то есть 4 сентября. Его проведут на 14 избирательных участках в шести странах - Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте. Необходимость провести голосование до 20 сентября связана с тем, что этот день в указанных странах является рабочим.

Помимо этого, досрочное голосование отдельных групп избирателей организуют более 70 участковых комиссий в 45 государствах. Там смогут проголосовать граждане РФ, которые находятся на значительном удалении от помещений для голосования или в местах, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует. Также досрочное голосование организуют для россиян, которые находятся за рубежом в служебных командировках.

Ранее в ЦИК РФ сообщили, что на выборах депутатов Госдумы граждане России смогут проголосовать в 152 странах - за рубежом будут образованы 319 избирательных участков. Численность российских избирателей за рубежом, по состоянию на 1 июля 2026 года, по данным МИД России, составила 1 млн 816 тыс. 504 человека.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

С 18 по 20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы). Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.