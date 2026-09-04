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На Госсовете обсудили параметры работы Восточного финансового центра

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о создании Восточного финансового центра обсудили на заседании Госсовета по инвестициям, которое в четверг провел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в рамках ВЭФ-2026, сообщает пресс-служба областного правительства в пятницу.

Этот финансовый центр создается по поручению президента России Владимира Путина и предоставит иностранным инвесторам прямой доступ к российскому фондовому рынку.

"Финансовый центр должен стать площадкой с особым правовым режимом для инвесторов из дружественных стран, а также российских компаний, которые ищут источники для инвестиций. Разработанный законопроект предусматривает двухуровневую защиту инвестиций, гарантии прав инвесторов", - цитирует Лимаренко пресс-служба.

Законопроект допускает проведение расчетов по сделкам не только в рублях, но и в иностранной валюте.

Еще одним нововведением, по словам губернатора, станет "прямой доступ иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку, сейчас им, как правило, необходим российский брокер или аффилированная структура".

Законопроект предусматривает механизмы снижения рисков, связанных с санкционным давлением на финансовую инфраструктуру РФ. Предполагается возможность заранее подготовленного перехода между различными финансовыми контурами с сохранением гарантий и прозрачности операций, пояснил глава региона.

"Любые новеллы такого уровня требуют большого внимания к вопросам безопасности и защиты интересов всех сторон", - заключил он.

Валерий Лимаренко ВЭФ Сахалинская область
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