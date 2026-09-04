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Новак заявил о стремлении России и Китая сохранить надежность энергопоставок

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай стремятся сохранить надежность поставок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Наша общая задача: сохранить надежность поставок, ускорить действующие проекты и определить новые направления, выгодные обеим странам", - сказал вице-премьер на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству.

Он напомнил, что Россия сохраняет лидирующие позиции среди поставщиков нефти в Китайскую Народную Республику. "Стабильно растет экспорт трубопроводного газа по газопроводу "Сила Сибири", готовим к запуску Дальневосточный маршрут и продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект "Сила Байкала", - добавил Новак.

Александр Новак Китай РФ
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