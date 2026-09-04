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Жительницу Республики Алтай привлекли к ответственности за запуск квадрокоптера

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Жительница Горно-Алтайска привлечена к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что в июле этого года в Республике Алтай на удалении 6 км от контрольной точки аэродрома Горно-Алтайск вопреки требованиям федеральных авиационных правил местная жительница запустила квадрокоптер, не поставленный на государственный учет, в отсутствие разрешения органа обслуживания воздушного движения.

По инициативе транспортного прокурора владелец беспилотного воздушного судна привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов).

Горно-Алтайск Республика Алтай
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