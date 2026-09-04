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Новости

Новак в понедельник проведёт заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

 Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

В Сочи в ходе атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы

Порядка 6 тыс. человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период с 4 по 25 сентября

 Порядка 6 тыс. человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период с 4 по 25 сентября

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении надзорной жалобы "Яблока" на снятие с выборов в Госдуму

 Верховный суд РФ отказал в рассмотрении надзорной жалобы "Яблока" на снятие с выборов в Госдуму

Главе фонда "Дом с маяком" назначен запрет определенных действий по делу о фейках о ВС РФ

 Главе фонда "Дом с маяком" назначен запрет определенных действий по делу о фейках о ВС РФ

Что произошло за день: четверг, 3 сентября

Медведев предостерег Германию от конфронтации с Россией

 Медведев предостерег Германию от конфронтации с Россией

Следствие просит запрет определенных действий для главы фонда "Дом с маяком"

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