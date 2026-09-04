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window.yaContextCb.push(function(){ var bancont = document.querySelector('[id*=_ban225] #adfox_preid'); // контейнер, в который будет добавлен баннер var randname = Math.random(); // случайное число bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // установка нового ID контейнеру if (bancont != null) { setTimeout (function() {(Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_' + randname, /* новый ID контейнера */ params: { p1: 'bwvwe', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '', }, onStub: function() { document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').setAttribute('data-show','false'); deferLoadJS(function() { infinitBanOnStub(randname); },'infinitBanOnStub'); } }, ['desktop'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 759, isAutoReloads: false }) )}, // Для исключения показа некорректных баннеров с задвоенным эдфокс-id (с таймаутом 1 сек. проверяется, есть ли задвоение id. и если есть, то контейнер скрывается и вызывается следующий баннер в инфинит скролле) setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_' + randname + '"] [id^="adfox_"]')) { // присвоение аттрибута data-show = false для первого (внешнего) контейнера document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').setAttribute('data-show','false'); // присвоение аттрибута data-show = false для второго (внутреннего) контейнера document.querySelector('[id="adfox_' + randname + '"] [id^="adfox_"]').setAttribute('data-show','false'); deferLoadJS(function() { infinitBanOnStub(randname); },'infinitBanOnStub'); } }, 1000),700); }; })
window.yaContextCb.push(function(){ var bancont = document.querySelector('[id*=_ban231] #adfox_preid'); // контейнер, в который будет добавлен баннер var randname = Math.random(); // случайное число bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // установка нового ID контейнеру if (bancont != null) { Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_' + randname, /* новый ID контейнера */ params: { p1: 'cecto', p2: 'emxu', puid1: '', puid2: '', puid3: '' }, onStub: function() { document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').setAttribute('data-show','false'); deferLoadJS(function() { infinitBanOnStub(randname); },'infinitBanOnStub'); }, onRender: function () { var currentMainblock = document.querySelector('[id="adfox_' + randname + '"]').parents('.mainblock'); if (currentMainblock.length != 0) { if (typeof (theEqualizer) == 'function') setTimeout(function () { theEqualizer(currentMainblock[0]) }, 200); } } }, ['desktop'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 759, isAutoReloads: false }); } });
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