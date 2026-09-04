Российские военные за сутки уничтожили 132 пункта управления дронами ВСУ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки поразили 132 пункта управления беспилотной авиацией арми Украины, сообщили российские военные в пятницу.

"Вскрыто и уничтожено 54 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, две единицы мототехники, 26 наземных робототехнических комплексов", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

В зоне ответственности группировки "Восток" за сутки уничтожены 36 пунктов управления БПЛА и четыре станций Starlink украинской армии, сообщил представитель группировки Дмитрий Миськов.

В зоне действий "Южной" группировки ликвидировано 42 пункта управления БПЛА ВСУ, 44 наземных робототехнических комплекса и 11 складов с запасами материальных средств, сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском и славянском направлениях уничтожено 65 антенн связи и БПЛА, 44 наземных робототехнических комплекса, поражено 27 пунктов управления БПЛА", - сказал Астафьев.