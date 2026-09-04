Более 20 беспилотников уничтожено в Ростовской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более двух десятков беспилотников ликвидировано в 6 районах Ростовской области, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в пятницу утром.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА в 6 районах области: Тарасовском, Чертковском, Миллеровском, Багаевском, Шолоховском, Зерноградском", - приводятся слова губернатора в мессенджере Max.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.