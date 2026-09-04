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Первый водородный поезд в РФ испытают на маршрутах Сахалина в 2027-2028 годах

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сахалин готовится к запуску первого в России пассажирского водородного поезда, его ввод в эксплуатацию планируется в начале 2028 года, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

По ее данным, вопросы подготовки к испытаниям инновационной техники и последующей ее эксплуатации в регионе обсудили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

"Первый в нашей стране водородный поезд будет произведен до конца этого года на Демиховском машиностроительном заводе ТМХ. Последний этап испытаний планируется проводить также на Сахалине. Ориентировочно ввод в эксплуатацию - конец 2027 года или начало 2028 года. Мы считаем, что Сахалинская область наиболее готова для реализации этого сложного проекта", - цитирует Колесникова пресс-служба.

Поезд с водородной энергетической установкой создается в рамках партнерства ТМХ, РЖД и правительства Сахалинской области при поддержке Минпромторга РФ.

Разработка ТМХ не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 мм. Поезд предназначен для неэлектрифицированных участков и не производит вредных выбросов - выхлоп установки представляет собой водяной пар, отмечает пресс-служба.

"После сертификации первый в России пассажирский поезд на водородном топливе будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. Это важная инициатива по внедрению в нашей стране экологически безопасных видов транспорта", - приводит пресс-служба слова губернатора региона.

Стороны также обсудили создание в регионе заправочной инфраструктуры и мощностей по производству водородного топлива.

Как сообщалось, в марте 2024 года на Сахалине запустили опытный водородный полигон для отработки технологий и оборудования в рамках Восточного водородного кластера, соглашение о сотрудничестве по этому проекту в 2023 году правительство Сахалинской области подписало с госкорпорацией "Росатом", АО "РАОС", ПАО "Газпром" и Минвостокразвития РФ.

Цель кластера - создать новую отрасль водородной энергетики в регионе для экспорта водорода, развития водородных технологий полного цикла и внутреннего их потребления в энергетике, на транспорте и коммунальном хозяйстве.

Сахалин Сахалинская область
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