Аэропорт Сочи в очередной раз приостановил обслуживание рейсов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов трижды вводились в аэропорту Сочи в пятницу и были сняты спустя некоторое время.

Минувшей ночью в Сочи и федеральной территории Сириус отражали массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру. В результате повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, произошло возгорание на территории нефтебазы.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.